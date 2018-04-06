Кудрявцева и Среботник вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник пробились в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Андреа Главачкову, посеянных под вторым номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Кудрявцева и Среботник поспорят с победительницами матча Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Катерина Бондаренко (Украина)/Александра Крунич (Сербия).