Кудрявцева и Среботник вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник пробились в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Андреа Главачкову, посеянных под вторым номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
За выход в финал соревнований в Чарльстоне Кудрявцева и Среботник поспорят с победительницами матча Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Катерина Бондаренко (Украина)/Александра Крунич (Сербия).
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.