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Кудрявцева и Среботник вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Кудрявцева и Среботник вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде
Теннис / WTA

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник пробились в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Андреа Главачкову, посеянных под вторым номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

За выход в финал соревнований в Чарльстоне Кудрявцева и Среботник поспорят с победительницами матча Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) — Катерина Бондаренко (Украина)/Александра Крунич (Сербия).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
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