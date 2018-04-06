Фоньини сравнял счёт в матче КД Италия — Франция, обыграв Шарди

Итальянский теннисист Фабио Фоньини сравнял счёт в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса с французами. 30-летний уроженец Сан-Ремо обыграл Жереми Шарди со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, 6:3.



Матч продолжался 3 часа и 34 минуты. Фоньини выполнил 4 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 25. На счету француза 7 эйсов и 6 двойных ошибок, он упустил 12 брейк-пойнтов.



В первом матче противостояния француз Люка Пуи обыграл в пяти сетах итальянца Андреса Сеппи. Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса.

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