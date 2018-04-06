Кузнецова: жаль, что Мыскина покинула свой пост, но у Андреева должно получиться

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о смене капитана в женской сборной России и поделилась планами на будущее. Ранее Анастасия Мыскина покинула свой пост, ей на смену пришёл Игорь Андреев.



«Думаю, для Игоря Андреева эта должность очень важна. Поздравила его. При этом мне жаль, что прежний капитан национальной команды Анастасия Мыскина покинула свой пост. А у Андреева всё должно получиться. Не рассматривала ли я себя в качестве будущего капитана сборной? Всё возможно, чем чёрт не шутит. Жизнь — непредсказуемая штука, и никогда нельзя ничего загадывать.



Сейчас я буду фокусироваться только на личных матчах. О парном разряде пока даже не думаю и не хочу там выступать. Конечно, я уже заглядывала в будущее. Мне 32 года. Могу поиграть ещё два-три сезона, но дальше всё равно придётся ставить перед собой новые цели и задачи», — приводит слова Кузнецовой «Рамблер» со ссылкой на RT.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать» Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.