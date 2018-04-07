Медведев: рад, что сумел одержать первую победу в составе сборной России

Российский теннисист Даниил Медведев проанализировал победу над австрийцем Себастьяном Офнером (6:1, 6:2) в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса. В первом поединке Андрей Рублёв проиграл Деннису Новаку.



«Любой теннисный матч – это напряжение, тем более, в Кубке Дэвиса, где ты представляешь свою страну. Я до этого не выигрывал ни одного матча за сборную, поэтому очень рад, что смог победить и показать хорошую игру.



Дополнительное давление после поражения Рублёва? Даже на тренировке иногда нервничаешь, когда хочешь кого-то обыграть, тем более — во время официального матча. Не могу сказать, что было какое-то дополнительное давление. Но, конечно, я расстроился, что Андрей проиграл», — цитирует игрока пресс-служба Федерации тенниса России.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.