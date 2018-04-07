Сборная Индии отыгралась с 0-2 и вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Сборная Индии одержала волевую победу над командой Китая во втором раунде первой группы региональной зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса. Втсреча прошла в Тяньцзине (Китай).

В первый игровой день индийцы потерпели два поражения в одиночных встречах, но сегодня, 7 апреля, сначала Леандер Паес и Рохан Бопанна обыграли Маосинь Гуна и Чжан Цзе в паре, затем Рамкумар Раманатан оказался сильнее Ди У, а итоговый успех индийцам принёс Праджнеш Гуннесваран, обыгравший Ибин У.

Таким образом, сборная Индии завоевала право сыграть в плей-офф Мировой группы турнира.