Хачанов: ещё с одним сетом в запасе у нас было бы больше шансов вернуться в игру

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от австрийцев Юргена Мельцера и Филиппа Освальда в паре с Андреем Рублёвым в третьем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса.



«Мы не так уж плохо сыграли. Опять же, пара – это не одиночка. Всё зависит не только от тебя, но и от многих других нюансов.



Почему не сработала наша тактика из Майами, когда мы, два одиночника, задавливали соперников темпом и мощью ударов? Нет такого, что во всех матчах ты теперь будешь выигрывать 100%. Всё бывает. Во-вторых, было не 2, а 3 одиночника на корте. В-третьих, они очень хорошо сыграли с лёта, выдержали наш темп, ритм, очень удачно укорачивали. В этом было их преимущество. Если бы мы проиграли 2:6, 2:6, то можно было бы говорить, что что-то у нас не получилось. А тут игра была равная. Чуть-чуть не хватило, пары очков.



Если бы у нас был ещё сет в запасе, то было бы больше шансов вернуться в игру. В целом и во втором сете мы уже зацепились, когда сделали обратный брейк. Считаю, матч из пяти сетов точнее показывает, кто сильнее. Провести на хорошем уровне три сета гораздо сложнее.



Мы планируем и дальше выступать вместе в парном разряде на больших соревнованиях, но всё будет зависеть от наших успехов в одиночке. Понятное дело, что каждую неделю мы играть в паре не будем. Сейчас мы переходим на грунт, надо будет влиться в игру на этом покрытии, поэтому на первых турнирах мы, наверное, чаще будем играть. Ну и к тому же не на все турниры мы пока можем попадать вместе. Но если будет возможность, будем играть, конечно», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.