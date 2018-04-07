Рублёв: кто бы что ни говорил, на самом деле мы не были фаворитами в парной игре

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от австрийцев Юргена Мельцера и Филиппа Освальда в паре с Кареном Хачановым в третьем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса.



«Не давило ли вчерашнее поражение в одиночке? Естественно, мне хотелось реабилитироваться, принести очко в паре, но это никак на меня не давило. Кто бы что ни говорил, на самом деле мы не были фаворитами в парном матче. Мы не парные игроки, мы не показывали в парных матчах хороших результатов, за исключением последнего турнира в Майами. Против нас были опытные парники, которые выиграли много турниров. Один из них вообще специализируется исключительно на паре и стоит высоко в парном рейтинге много лет. И хотя фаворитами были именно они, нам не хватило всего пары очков, которым могли бы сложиться в другую сторону. И мы могли бы выиграть со счётом 6:3, 7:6.



Что можно сделать, чтобы моя подача была более атакующей и стабильной? Больше тренироваться, чтобы было больше уверенности. Потому что на тренировке с подачей всё довольно прилично, а когда какие-то стрессовые моменты, получается по-другому. Это приходит с опытом. При том, что была не очень хорошая подача, я смог её во втором сете не проиграть.



То есть хочу сказать, что моя подача не была причиной проигрыша. Да, возможно, какие-то геймы были тяжелее, чем могли бы. Но они очень здорово подавали сегодня и много выигрывали на ровно и больше-меньше. Вообще, сегодня были очень долгие геймы. Особых вариантов на парную комбинацию не было. Было очевидно, что будем играть мы с Кареном.



Сказался ли маленький период на акклиматизацию? Сложно сказать, сказалось ли это на качестве игры. Кто знает, показал бы я игру лучше, если бы тренировался тут неделю. Наверное, да. Но в физическом плане, психологическом и в плане внимания, как и говорил, чувствовал себя нормально. То есть не был уставшим, как, допустим, когда играл в Акапулько. Вот там сказалась акклиматизация. А здесь чувствовал себя физически достаточно хорошо, легко, с концентрацией внимания всё было в порядке. Но в плане игры — да, согласен, не показал хорошую игру для своего уровня, но и не играл плохо», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.