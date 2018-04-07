Пуэц и Штруфф обыграли Лопесов в 1/4 финала Кубка Дэвиса, несмотря на 102 ошибки

Немцы Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф неожиданно победили испанцев Фелисьяно и Марко Лопесов в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса, который проходит в Валенсии на грунте — 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. При счёте 4:3 в пользу испанской пары в решающей партии у них было 5 брейк-пойнтов, но реализовать их они не сумели.



Теннисисты провели на корте 4 часа 40 минут. На счету немцев 10 подач навылет, 8 двойных, 76 «виннеров», 102 невынужденные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Испанцы сделали 9 эйсов, допустили 4 двойные ошибки, 43 раза пробили навылет, 76 раз ошиблись и использовали 2 брейк-пойнта из 20.



Благодаря этой победе Германия повела со счётом 2-1. В воскресенье Рафаэль Надаль должен сыграть с Александром Зверевым, а Давид Феррер — с Филиппом Кольшрайбером.

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