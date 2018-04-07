Тарпищев: претензии никому из ребят предъявить нельзя

Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение команды в домашнем матче первой евро-африканской группы со сборной Австрии (1-3).



«Хочу поблагодарить всех ребят за самоотдачу. Никому предъявить претензии невозможно. Конечно, мы не ждали поражения. По ходу матча, наверное, в идеальной форме у нас был только Даниил Медведев. Очень неплохо играл Донской.



Что касается Рублёва и Хачанова, они сделали всё что могли, но с адаптацией на 3-5-й день сложно было что-то придумать. Их лихорадило не потому, что они не хотели, а просто против природы ничего не поделаешь. И при данной ситуации мы могли выиграть, но не сложилось. Ни в одном матче нам не везло, честно говоря.



Прежде всего, конечно, надо отметить игру Новака, он сыграл выше всяких похвал в первый день. Про Мельцера я бы так не сказал. Он показал свою игру. А вот Новак сыграл очень здорово. Это был его лучший матч за всю карьеру. Хочу отметить, что такая же ситуация сложилась и в прошлом году с Венгрией, когда ребята приехали и играли с листа на грунте. И здесь тоже получилось у них с листа. И кто знает методику акклиматизации: играть в эти сроки, на 3-5-й день, – это насилие над организмом. И в сентябре нас ожидает такая же ситуация: 14-15 сентября – сразу после US Open. Те, кто там доиграют до конца, окажутся в такой же ситуации. Это проблема взаимоотношений ATP и ITF», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль выходит на арену для корриды, где ему уложили грунт Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.