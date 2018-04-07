Видеообзор матча Додиг/Мектич — Хабибулин/Недовесов в рамках Кубка Дэвиса

Сборная Хорватии повела в счёте в домашнем матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана. В парной игре Иван Додиг и Никола Мектич добились победы над Тимуром Хабибулиным и Александром Недовесовым — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте три часа. Хорваты выполнили 7 эйсов, допустили 4 двойные ошибки, 39 раз пробили навылет, сделали 26 невынужденных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 14. На счету дуэта из Казахстана 1 подача навылет, 5 двойных, 47 «виннеров», 34 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Посмотреть видеообзор этого матча можно на «Чемпионате».

Накануне Марин Чилич разгромил Дмитрия Попко, а Борна Чорич проиграл Михаилу Кукушкину. В воскресенье эти теннисисты должны поменяться соперниками, если не произойдёт замен.