Капитан сборной Австрии: считаю, что нам просто было суждено победить в России

Капитан сборной Австрии Штефан Кубек прокомментировал победу над командой России в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса (3:1).

«Я очень удивлён и очень горд своей командой. Я не ожидал, что мы уложимся в 4 матча. Это невероятные командные усилия. Первый матч прекрасно сыграл Деннис (Новак. — Прим. «Чемпионата»), он вырвал победу, сегодня ребята сыграли невероятную пару, а Юрген (Мельцер. — Прим. «Чемпионата») спустя всего 30 минут вышел и сыграл отличный матч. Я испытываю огромное удовлетворение. Наверное, уже 20 или 30 раз успел сказать с момента нашей победы, что это фантастический результат. Самое главное, что мы были едины как команда, держались все за одно, были очень сплочёнными.

Трёхсетовый формат? Очевидно, что когда команда слабее, легче выиграть два сета в трёхсетовом формате, нежели три сета в пятисетовом. С другой стороны, хочу сказать, что все эти два дня всё складывалось в нашу пользу. Невероятно сыграли мои ребята, а Юрген сыграл второй матч подряд. Я не знаю, как бы сложилось всё, если бы он отдыхал ночь после пары, а потом играл одиночку на следующий день.

Выбор покрытия? Не думаю, что это был неправильный выбор. Считаю, что у русских есть отличные игроки, которые прекрасно играют на харде и добиваются хороших результатов на быстром покрытии. Но, с другой стороны, хочу сказать, что наша команда хорошо подготовилась. Нам понравилось и тренироваться здесь, и само покрытие. Я считаю, что нам просто было суждено здесь победить. Как-то всё сошлось в этом матче. Мы добились особенного результата, но я не думаю, что это был неправильный выбор покрытия со стороны русских.

Когда принял решение поставить Мельцера на замену в одиночку? Принципиально мы это обсудили накануне вечером, когда возвращались в отель со стадиона, — можно ли вообще ставить на одиночку Юргена. Потом решили посмотреть, как пойдёт парный матч. И сегодня после окончания парного матча я просто подошёл на корте к нему и спросил: «Юрген, ты готов играть в одиночке?» Он ответил: «Да, я физически готов». И это предопределило мой выбор», — передаёт слова Кубека корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.