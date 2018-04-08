Колумбийцы сыграют в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Сборная Колумбии победила команду Бразилии со счётом 3-2 во втором раунде первой группы региональной зоны Америка Кубка Дэвиса. Встреча состоялась в Барранкилье на открытом харде.

В первый игровой день Тьяго Монтейро разгромил Сантьяго Хиральдо со счётом 6:1, 6:2, а Даниэль-Элаи Галан оказался сильнее Гильерме Клезара — 3:6, 6:2, 6:1. Вчера, 7 апреля, Марсело Демолинер и Марсело Мело переиграли Роберто Фару и Хуана-Себастьяна Кабаля — 7:6 (7:5), 6:4. В одиночных матчах Галан победил Монтейро — 6:3, 6:3, а Алехандро Гонсалес в решающем поединке обыграл Жоау-Педро Соржи со счётом 6:3, 7:6 (7:0).