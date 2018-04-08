Габашвили стал абсолютным победителем фьючерса в Египте

Россиянин Теймураз Габашвили (1) в финале турнира серии «фьючерс» в Шарм-Эль-Шейхе с призовым фондом $ 15 тыс. переиграл австрийца Лукаса Мидлера (2) со счётом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. 32-летний уроженец Тбилиси, занимающий 331-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Отметим, что в финале аналогичного турнира на прошлой неделе Теймураз проиграл Мидлеру. За свой успех россиянин получит 18 очков.

В парном разряде Габашвили и Мидлер подтвердили статус первого сеяного дуэта, завоевав титул.