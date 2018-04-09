Ватутин и Долгополов узнали соперников по первом кругу в Марракеше

Стало известно распределение победителей квалификации мужского турнира в Марракеше (Марокко).



Россиянин Алексей Ватутин, который пробился в основную сетку за счёт победы над австралийцем Алексом де Минором, в первом круге встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Победитель этого поединка в следующем раунде сразится либо с испанцем Альберто Рамос-Виньоласом (1), либо с представителем Марокко Амином Ахудой.



Грунтовый турнир в Марракеше завершится 15 апреля. Его призовой фонд составляет $ 501 345.

Марракеш. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алексей Ватутин (Россия, Q)

Андреа Арнабольди (Италия, Q) — Александр Долгополов (Украина, 7)

Жоау Соуза (Португалия) – Педро Мартинес (Испания, Q)

Кальвен Эмери (Франция, Q) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).