Бренгл подала иск к WTA и ITF из-за проблем со здоровьем после допинг-тестов

28-летняя американка Мэдисон Бренгл подала иск против Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), связанный с допинг-тестами. Теннисистка утверждает, что её здоровью был причинён вред в процессе взятия крови для допинговых проб.



«Теннисные власти игнорировали доказательства состояния её здоровья, установленного врачами, и отказывались обеспечить ей альтернативные варианты тестирования с учётом медицинских показаний. Допинг-тесты привели к тому, что она была вынуждена сниматься с турниров, а теперь у неё появились непроходящие опухоль и слабость в ведущей руке. При этом за десять лет в профессиональном туре она ни разу не пропустила тестирование, и тест ни разу не дал положительный результат», — говорится в заявлении её адвоката Питера Гинсберга, слова которого приводит Reuters.



Точный размер компенсации в иске пока не определён, но Гинсберг предполагает, что речь может идти о сумме около $ 10 млн.