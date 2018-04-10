Бренгл: игроки — это не товар, они заслуживают уважительного отношения к себе

Американка Мэдисон Бренгл рассказала о причинах, побудивших её подать иск против Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), связанный с допинг-тестами. Теннисистка утверждает, что её здоровью был причинён вред в процессе взятия крови для допинговых проб.



«Я решила подать этот иск, чтобы заставить тех, кто контролирует любимый мной вид спорта, понять, что игроки — это не товар. Они заслуживают уважительного, достойного отношения к себе. Официальные лица применяют свои властные полномочия к игрокам сверх меры, и я не могу спокойно воспринимать такое отношение к себе, с каким столкнулась. У теннисистов должно быть право голоса в вопросах, касающихся нашего здоровья и безопасности», — приводит слова Бренгл Reuters.