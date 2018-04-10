Хасе: наверное, кто-то из соперников повредил тормоза на моём квадроцикле

Участники турнира в Марракеше — британец Кайл Эдмунд, испанец Пабло Андухар, голландцы Робин Хасе и Матве Мидделкоп, француз Жиль Симон, а также представитель Молдавии Раду Албот — перед стартом соревнований прокатились на квадроциклах, сообщает официальный сайт тура.

«Приятно было прокатиться за пределы города. Это было весело. Когда я приезжаю в Южную Африку, то мы делаем нечто подобное. Это мне всегда нравится. Приятно было сделать это с моей командой», — сказал Эдмунд.

«Это было весело. Моя семья получила большое удовольствие. Мой сын вёл квадроцикл вместе со мной. Он прекрасный водитель», — сообщил Симон.

Голландец Робин Хасе не смог в полной мере насладиться поездкой, так как его квадроцикл быстро сломался: «Наверное, мои тормоза повредил кто-то из соперников».

Фото доступно в «твиттере» ATP.