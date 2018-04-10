Клейстерс, Вандевей и Лисицки поздравили Деллакуа с прекрасной карьерой

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс, а также американка Коко Вандевей и немка Сабина Лисицки в «Твиттере» поздравили чемпионку «Ролан Гаррос»—2011 в миксте австралийку Кейси Деллакуа с успешной карьерой и пожелали ей удачи вне спорта. 10 апреля 33-летняя Деллакуа объявила о завершении карьеры.

«Поздравляю с великолепной карьерой и благодарю за то, что вдохновляла так много людей. Наслаждайся жизнью после тенниса», — написала Клейстерс.



«Мы будем скучать по тебе, Кейс», — добавила Вандевей.



«Поздравляю с прекрасной карьерой, дорогая Кейси! Желаю прекрасной жизни после тенниса, надеюсь, мы ещё увидимся», — написала Лисицки.