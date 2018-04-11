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Стив Джонсон вышел во второй круг турнира в Хьюстоне, где сыграет с Тиафо

Стив Джонсон вышел во второй круг турнира в Хьюстоне, где сыграет с Тиафо
Теннис / ATP

В матче первого круга на турнире в Хьюстоне (США) американец Стив Джонсон (6) в трёх сетах со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 победил своего соотечественника Эрнесто Эскобедо.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время Джонсон реализовал 2 брейк-пойнта из 7, сделал 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Эскобедо, занимающий 120-е место в рейтинге АТР, реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 8, 6 раз подавал навылет и допустил 4 двойные ошибки.

Следующим соперником 51-й ракетки мира из США станет Фрэнсис Тиафо.

Хьюстон 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 02:10 МСК
Эрнесто
Эскобедо
Стив
Джонсон
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