Стив Джонсон вышел во второй круг турнира в Хьюстоне, где сыграет с Тиафо

В матче первого круга на турнире в Хьюстоне (США) американец Стив Джонсон (6) в трёх сетах со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 победил своего соотечественника Эрнесто Эскобедо.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время Джонсон реализовал 2 брейк-пойнта из 7, сделал 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Эскобедо, занимающий 120-е место в рейтинге АТР, реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 8, 6 раз подавал навылет и допустил 4 двойные ошибки.

Следующим соперником 51-й ракетки мира из США станет Фрэнсис Тиафо.