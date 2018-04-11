Бьоркман: не могу поверить, что ITF хочет изменить Кубок Дэвиса

Бывший шведский теннисист Йонас Бьоркман выступил с критикой предлагаемых реформ Кубка Дэвиса.

«Матчи Кубка Дэвиса в минувший уик-энд были великолепными, очень зрелищными. Не могу поверить, что Международная теннисная федерация (ITF) хочет изменить этот великолепный турнир», — написал у себя в «твиттере» Бьоркман.

ITF выступает за изменения, включающие в себя отказ от домашних матчей турнира. Так, в случае принятия предложенного плана турнир будет проводиться в ноябре в течение одной недели на нейтральной территории. Также предлагается перейти на формат с тремя сетами. Голосование по поводу реформ состоится в августе 2018 года на встрече ITF в Орландо (США).