Остапенко и Севастова вошли в состав сборной Латвии на матч с Россией в КФ

Стал известен состав сборной Латвии на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России. Игры пройдут в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.
В заявку сборной Латвии вошли действующая победительница Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко, а также Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Ранее стало известно, что в состав сборной России включены Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева.
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Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.