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Остапенко и Севастова вошли в состав сборной Латвии на матч с Россией в КФ

Остапенко и Севастова вошли в состав сборной Латвии на матч с Россией в КФ
Теннис / Кубок Федерации

Стал известен состав сборной Латвии на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России. Игры пройдут в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

В заявку сборной Латвии вошли действующая победительница Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко, а также Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Ранее стало известно, что в состав сборной России включены Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева.

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