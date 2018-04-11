Остапенко и Севастова вошли в состав сборной Латвии на матч с Россией в КФ

Стал известен состав сборной Латвии на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России. Игры пройдут в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

В заявку сборной Латвии вошли действующая победительница Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко, а также Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Ранее стало известно, что в состав сборной России включены Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева.