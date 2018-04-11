Кар. Плишкова, Квитова и Стрыцова сыграют с Германией в Кубке Федерации

Стал известен состав Чехии на полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации с Германией. Игры пройдут 21-22 апреля в Штутгарте.



В заявку сборной Чехии включены Каролина Плишкова, Петра Квитова и Барбара Стрыцова. Ранее стало известно, что за сборную Германии выступят Юлия Гёргес, Анжелика Кербер, Татьяна Мария и Анна-Лена Грёнефельд. На предыдущей стадии немки обыграли на выезде Беларусь со счётом 3-2, а чешки дома оказались сильнее Швейцарии – 3-1.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.