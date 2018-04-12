Бушар вошла в состав сборной Канады на матч с Украиной в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Канады на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Украины. Игры состоятся в Квебеке 21-22 апреля на хардовом покрытии.
В заявку сборной Канады вошли Бьянка Андрееску, Эжени Бушар, Франсуаза Абанда и Габриэла Дабровски.
Ранее стало известно, что в состав женской сборной Украины включены Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук.
Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.