Бушар вошла в состав сборной Канады на матч с Украиной в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Канады на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Украины. Игры состоятся в Квебеке 21-22 апреля на хардовом покрытии.

В заявку сборной Канады вошли Бьянка Андрееску, Эжени Бушар, Франсуаза Абанда и Габриэла Дабровски.

Ранее стало известно, что в состав женской сборной Украины включены Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.