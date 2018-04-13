Бартель: я хочу играть в теннис, и как только заканчивается дождь — я готова

Немецкая теннисистка Мона Бартель поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Светланой Кузнецовой в первом круге турнира в Лугано со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Выйдя на корт, я сразу же стала действовать остро. Это было ключевым моментом, так как изменить погодные условия мы не могли. Состояние кортов было отличным, несмотря на дождь. Я провела хороший матч.

Перенос матча — это всегда нелегко, потому что ты теряешь игровой ритм. Но ничего не поделаешь, условия здесь непростые. В Лугано часто идут дожди, но я спокойно к этому отношусь, так как больше мне делать нечего. Я хочу играть в теннис, и как только заканчивается дождь — я готова.

Забавно, что в начале карьеры я предпочитала играть на харде, особенно в зале. Но затем мои симпатии изменились, и в прошлом году я провела отличный грунтовый сезон. Я выросла на грунтовых кортах, это помогает. Я комфортно себя чувствую на них. Я с нетерпением ждала этого сезона, несмотря на то что мне нужно защищать много очков, и это придаёт дополнительное давление. Я стараюсь просто наслаждаться игрой", — цитирует Бартель официальный сайт тура.