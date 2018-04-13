Кирьос и Шаповалов примут участие в турнире в Лондоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов и австралиец Ник Кирьос примут участие в турнире серии «ATP 500» в Лондоне, который будет проходить с 19 по 24 июня.

«Ник и Денис – теннисисты, за игрой которых очень интересно наблюдать. Я очень рад, что они примут участие в нашем турнире наряду с сильнейшими теннисистами мира. Ник ещё никогда не доходил до заключительных стадий наших соревнований, но мы прекрасно знаем его возможности и рассчитываем, что он себя покажет в этом году. В прошлом году Денис стал одним из главных открытий турнира. Здорово, что он вновь выступит здесь», — цитирует турнирного директора Стивена Фэрроу Ubitennis.

Помимо Шаповалова и Кирьоса участие в лондонском турнире на траве уже подтвердили Энди Маррей, Григор Димитров, Кайл Эдмунд и действующий чемпион Фелисьяно Лопес.