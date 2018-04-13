Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Симон, Коккинакис и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Монте-Карло

Симон, Коккинакис и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Монте-Карло
Теннис / ATP

Стали известны обладатели «уайлд-кард» на грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Специальные приглашения в основную сетку турнира получили француз Жиль Симон, канадец Феликс Оже-Альяссим, австралиец Танаси Коккинакис, а также гражданин Монако Лукас Катарина, сообщает пресс-служба соревнований.

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 14 по 22 апреля. В прошлом году его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл в двух сетах соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля
Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент