Симон, Коккинакис и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Монте-Карло

Стали известны обладатели «уайлд-кард» на грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Специальные приглашения в основную сетку турнира получили француз Жиль Симон, канадец Феликс Оже-Альяссим, австралиец Танаси Коккинакис, а также гражданин Монако Лукас Катарина, сообщает пресс-служба соревнований.
Турнир в Монте-Карло пройдёт с 14 по 22 апреля. В прошлом году его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл в двух сетах соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа.
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