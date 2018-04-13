Симон, Коккинакис и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Монте-Карло

Стали известны обладатели «уайлд-кард» на грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.



Специальные приглашения в основную сетку турнира получили француз Жиль Симон, канадец Феликс Оже-Альяссим, австралиец Танаси Коккинакис, а также гражданин Монако Лукас Катарина, сообщает пресс-служба соревнований.



Турнир в Монте-Карло пройдёт с 14 по 22 апреля. В прошлом году его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл в двух сетах соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа.