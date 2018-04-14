Джонсон обыграл Иснера и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Стив Джонсон (6) вышел в полуфинал домашнего турнира категории ATP 250 в Хьюстоне. В четвертьфинальном матче американец обыграл соотечественника Джона Иснера (1) в трёх партиях со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

Поединок продолжался 2 часа 39 минут. Джонсон 7 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и не использовал 2 брейк-пойнта. На счету Иснера 28 эйсов, 4 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Оппонентом Стива Джонсона в полуфинале станет американец Тейлор Фритц, обыгравший в четвертьфинале соотечественника Джека Сока (3).