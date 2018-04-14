Фритц: сейчас я гораздо сильнее, чем когда играл в финале турнира в Мемфисе

Американец Тейлор Фритц поделился впечатлениями от победы над своим соотечественником Джеком Соком со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в четвертьфинале турнира в Хьюстоне.

«При счёте 2:4 в третьем сете я чувствовал, что матч может завершиться в мою пользу, поэтому старался вернуться в игру. Я просто продолжал бороться и смог выиграть решающие розыгрыши.

Что касается турнира в Мемфисе в 2016 году, где я дошёл до финала, то тогда я играл гораздо лучше, чем был готов. Я просто играл в теннис и побеждал. Сейчас же чувствую гармонию своего уровня игры и понимания. Я более готов к серьёзным вызовам и могу стабильно играть на одном уровне. Сейчас я гораздо более сильный теннисист, чем тогда", — приводит слова Фритца официальный сайт турнира.