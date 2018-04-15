Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Младенович: Федерер — замечательный человек и живая легенда

Младенович: Федерер — замечательный человек и живая легенда
Теннис / WTA

Француженка Кристина Младенович поделилась мнением о швейцарце Роджере Федерере, а также рассказала о своих надеждах победить на «Ролан Гаррос» во одиночном разряде. В 2016 году она выигрывала его в паре с Каролин Гарсией.

«Он просто замечательный человек и живая легенда. Могу сказать о нём только хорошее. Я неплохо знаю его, я играла с ним. Он очень нравтся мне и на корте, и вне его.

Надеюсь ли я добавить к парному титулу на „Ролан Гаррос“ победу в одиночном разряде? Безусловно, это одна из моих главных целей в карьере. Я ещё молода и упорно работаю, чтобы когда-нибудь выиграть один из „Шлемов“ в одиночке. Это нелегко, у меня много сильных соперниц. Я стараюсь хорошо выступать на всех покрытиях, но „Ролан Гаррос“, безусловно, особенный турнир. Грунт — моё любимое покрытие», — приводит слова Младенович Tennis World USA.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент