Мертенс стала первой чемпионкой турнира в Лугано, обыграв Соболенко в финале

Бельгийка Элисе Мертенс (2) стала первой чемпионкой турнира в Лугано (Швейцария), обыграв белоруску Арину Соболенко в двух партиях — 7:5, 6:2. Отметим, что накануне Элисе сыграла два трёхсетовых матча, проведя на корте больше четырёх с половиной часов, в то время как Соболенко одержала обе победы в двух партиях.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Мертенс 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 12. Соболенко выполнила 3 эйса, сделала 4 двойные и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Для Мертенс это третий одиночный титул WTA в карьере после двух подряд побед в Хобарте — в 2017 и 2018 годах.

