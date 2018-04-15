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Мертенс стала первой чемпионкой турнира в Лугано, обыграв Соболенко в финале

Мертенс стала первой чемпионкой турнира в Лугано, обыграв Соболенко в финале
Теннис / WTA

Бельгийка Элисе Мертенс (2) стала первой чемпионкой турнира в Лугано (Швейцария), обыграв белоруску Арину Соболенко в двух партиях — 7:5, 6:2. Отметим, что накануне Элисе сыграла два трёхсетовых матча, проведя на корте больше четырёх с половиной часов, в то время как Соболенко одержала обе победы в двух партиях.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Мертенс 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 12. Соболенко выполнила 3 эйса, сделала 4 двойные и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Для Мертенс это третий одиночный титул WTA в карьере после двух подряд побед в Хобарте — в 2017 и 2018 годах.

Лугано 2018. Финал
15 апреля 2018 года, воскресенье. 15:25 МСК
Арина
Соболенко
Элисе
Мертенс
5:7 2:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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