Медведев обыграл Фучовича на старте турнира в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В стартовом матче он переиграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.



Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Медведев, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Фучовича 1 эйс, 6 двойных ошибок и 7 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Медведев поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) – Томаш Бердых (Чехия, 12).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.