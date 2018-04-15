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Медведев обыграл Фучовича на старте турнира в Монте-Карло

Медведев обыграл Фучовича на старте турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В стартовом матче он переиграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Медведев, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Фучовича 1 эйс, 6 двойных ошибок и 7 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Медведев поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) – Томаш Бердых (Чехия, 12).

Монте-Карло 2018. 1-й круг
15 апреля 2018 года, воскресенье. 18:45 МСК
Мартон
Фучович
Даниил
Медведев
7:6 2:6 5:7
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