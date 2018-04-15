Шмидлова: приятно выиграть турнир после двух лет без побед в матчах WTA

Словачка Анна Шмидлова была на седьмом небе от счастья после победы на турнире в Боготе (Колумбия). В решающем матче она переиграла испанку Лару Аррубаррену со счётом 6:2, 6:4.



«Я знаю, что Лара рассчитывала заполучить заветный трофей. Она провела отличный турнир, желаю ей всего наилучшего в дальнейшем. Хотелось бы поблагодарить тренера, который поддерживал меня не только на протяжении этой недели, но и в течение нескольких лет. Я очень счастлива, что завоевала титул, поскольку почти два года не могла выиграть матч WTA. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был на турнире в Боготе», — приводит слова Шмидловой пресс-служба WTA.



Словачка завоевала третий титул в карьере. В 2015 году ей удалось победить на турнирах в Бухаресте и Катовице.