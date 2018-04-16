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Джонсон обыграл Сандгрена и стал победителем турнира в Хьюстоне

Джонсон обыграл Сандгрена и стал победителем турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон стал победителем турнира в Хьюстоне. В решающем поединке 6-й номер посева сломил сопротивление соотечественника Тенниса Сандгрена (8) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Сандгрена 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Джонсон выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил 12 брейк-пойнтов.

Джонсон завоевал третий титул в карьере. Ранее он побеждал в Ноттингеме, а в прошлом году также выиграл турнир в Хьюстоне.

Хьюстон 2018. Финал
15 апреля 2018 года, воскресенье. 22:00 МСК
Стив
Джонсон
Теннис
Сандгрен
7:6 2:6 6:4
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