Джонсон обыграл Сандгрена и стал победителем турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Стив Джонсон стал победителем турнира в Хьюстоне. В решающем поединке 6-й номер посева сломил сопротивление соотечественника Тенниса Сандгрена (8) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Сандгрена 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Джонсон выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил 12 брейк-пойнтов.



Джонсон завоевал третий титул в карьере. Ранее он побеждал в Ноттингеме, а в прошлом году также выиграл турнир в Хьюстоне.