Шнидер сыграет в Кубке Федераций за сборную Швейцарии

39-летняя швейцарская теннисистка Патти Шнидер сыграет за национальную сборную в Кубке Федерации. Спортсменка была включена в состав сборной на матчи плей-офф Мировой группы II со сборной Румынии. В последний раз Шнидер играла за сборную в 2011 году.

«У меня были разные мысли, сложный выбор. Но не буду ничего объяснять и не хочу. Я решил, что нужно было сделать именно этот выбор», — цитирует капитана сборной Швейцарии Хайнца Гюнтхардта Tennis World USA.

Шнидер пришлось привлечь к играм за сборную из-за травм Белинды Бенчич и Тими Бачински. Помимо ветерана в состав сборной также входят Виктория Голубич и Жиль Тайхман. За швейцарцев Шнидер сыграла 37 матчей в рамках Кубка Федерации. Она входила в состав сборной, которая дошла до финала соревнований, где уступила Испании.