В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Нидерландов Робин Хасе. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Хасе в Монте-Карло.



Победитель этого матча за выход в третий круг турнира в Монте-Карло поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под пятым номером. Соревнования завершатся 22 апреля.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.