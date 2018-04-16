Надаль сравнялся с Д. Макинроем по количеству недель на вершине рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал свою 170-ю неделю на вершине рейтинга ATP. По этому показателю он сравнялся с американцем Джоном Макинроем. Они делят шестое место. На пятой позиции располагается серб Новак Джокович, который возглавлял рейтинг ATP 223 недели.
Первая пятёрка выглядит так:
1. Роджер Федерер — 308 недель.
2. Пит Сампрас — 286.
3. Иван Лендл — 270.
4. Джимми Коннорс — 268.
5. Новак Джокович — 223.
Надаль и Джокович на этой неделе сыграют на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.