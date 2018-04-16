Шмидлова: рада, что не довела дело до третьего сета

Теннисистка Анна Шмидлова поделилась эмоциями после победы на турнире в Боготе (Колумбия). В решающем матче словачка обыграла испанку Лару Арруабаррену.



«Финальный поединок сложился не так просто. По правде говоря, мне пришлось очень тяжело в концовке. Не знаю, что произошло. Как бы там ни было, я рада, что не довела дело до третьего сета. Возможно, в концовке я стала действовать не так агрессивно, но самое главное, что мне удалось завоевать титул. В предыдущие дни я нервничала больше, чем во время решающей игры», — цитирует Шмидлову пресс-служба WTA.



Шмидлова завоевала третий титул в карьере. До турнира в Колумбии она не могла выиграть матч WTA на протяжении полутора лет.