Бедене стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло

Словенец Аляж Бедене нанёс поражение боснийцу Мирзе Башичу (LL) в первом круге турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 6:4, 7:6 (7:3).



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Бедене 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Башича 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Во втором круге Аляж сыграет с первой ракеткой мира и 10-кратным чемпионом этого турнира испанцем Рафаэлем Надалем.