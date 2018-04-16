Надаль: думал, что Федерер хотел сыграть со мной на «РГ», а потом он снялся

Испанец Рафаэль Надаль, вернувшийся на первую строчку после поражения швейцарца Роджера Федерера от австралийца Танаси Коккинакиса в стартовом матче «Мастерс-1000» в Майами, поделился мнением по поводу того, что Федерер сначала собирался выступить на нескольких грунтовых турнирах в этом году, а затем поменял решение и сообщил, что вновь полностью пропустит грунтовую часть сезона.



«Сначала он говорил, что хотел бы сыграть со мной на грунте в пятисетовом формате, так что я подумал, что он будет выступать на „Ролан Гаррос“ в этом году. Через два дня после этого он сообщил, что пропустит грунтовый сезон. В этом есть некоторое противоречие», — приводит слова Надаля Tennis World USA.