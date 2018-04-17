Джаред Доналдсон накричал на арбитра из-за ошибочного решения

Американский теннисист Джаред Доналдсон накричал на арбитра из-за принятого им решения в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, в котором он уступил испанцу Альберту Рамос-Виньоласу (3:6, 3:6).

В шестом гейме второго сета рефери не смог найти метку от мяча на корте, что разъярило спортсмена. Повтор показал, что Доналдсон был прав, но система Hawk-Eye не используется на грунтовых покрытиях.