Беннето: Чорич был очень хорош во всех компонентах и здорово подавал

Французский теннисист Жюльен Беннето прокомментировал своё поражение от представителя Хорватии Борны Чорича в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 2:6, 3:6.
«Борна очень хорошо выступает на „Мастерсах“. Сегодня он был очень хорош во всех компонентах и здорово подавал. В этом матче он был лучше», — приводит слова Беннето официальный сайт тура.
За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Чорич поспорит с бывшей первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.