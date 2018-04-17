Беннето: Чорич был очень хорош во всех компонентах и здорово подавал

Французский теннисист Жюльен Беннето прокомментировал своё поражение от представителя Хорватии Борны Чорича в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 2:6, 3:6.

«Борна очень хорошо выступает на „Мастерсах“. Сегодня он был очень хорош во всех компонентах и здорово подавал. В этом матче он был лучше», — приводит слова Беннето официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Чорич поспорит с бывшей первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.