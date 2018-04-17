USTA назвала ряд юниорских турниров в США в честь Билли Джин Кинг

Ассоциация тенниса США (USTA) приняла решение назвать два юниорских национальных турнира (среди девушек до 16 и 18 лет) в честь многократной победительницы соревнований «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Билли Джин Кинг, сообщает официальный сайт организации. Турниры пройдут в августе.

«Спасибо USTA за эту невероятную честь. Я постоянно вдохновляюсь драйвом, настроем и целеустремлённостью молодых игроков. С нетерпением жду стабильного роста их игры», — написала Кинг в своём «твиттере».

Кроме того, с 2019 года именем Кинг будет назван и юниорский национальный командный турнир.