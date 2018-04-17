Штруфф вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Ян-Леннард 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Штруфф поспорит с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 13) — Илья Ивашко (Беларусь, Q).