Хачанов уверенно победил Симона и может сыграть с Надалем в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона (WC) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Карен 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло Хачанов поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Аляж Бедене (Словения).