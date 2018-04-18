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Хачанов уверенно победил Симона и может сыграть с Надалем в Монте-Карло

Хачанов уверенно победил Симона и может сыграть с Надалем в Монте-Карло
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона (WC) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Карен 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло Хачанов поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Аляж Бедене (Словения).

Монте-Карло 2018. 2-й круг
18 апреля 2018 года, среда. 12:10 МСК
Карен
Хачанов
Жиль
Симон
6:2 6:2
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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