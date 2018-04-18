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Пуи: не смогу стать первой ракеткой мира, если буду играть так мало, как Федерер

Пуи: не смогу стать первой ракеткой мира, если буду играть так мало, как Федерер
Теннис / ATP

Французский теннисист Люка Пуи поделился ожиданиями от старта сезона на грунте. Также спортсмен отметил достижения швейцарца Роджера Федерера.

«Очевидно, что я не могу принимать участие в 14 турнирах в году и быть первой ракеткой мира, как Федерер. Зато могу другое. Невозможно сыграть на 28 турнирах 28 недель в году. Это слишком много, если вы хотите, чтобы карьера была длительной. Важен баланс.

Надеюсь, я стал сильнее, чем в прошлом году. Но пока сложно сказать. Я принял участие только в двух матчах на грунте в нынешнем сезоне. Посмотрим на мои результаты в конце сезона», — цитирует Пуи Tennis World USA.

На турнире в Монте-Карло француз уступил во втором раунде немцу Мише Звереву со счётом 6:2, 1:6, 6:7.

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