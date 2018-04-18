Пуи: не смогу стать первой ракеткой мира, если буду играть так мало, как Федерер

Французский теннисист Люка Пуи поделился ожиданиями от старта сезона на грунте. Также спортсмен отметил достижения швейцарца Роджера Федерера.

«Очевидно, что я не могу принимать участие в 14 турнирах в году и быть первой ракеткой мира, как Федерер. Зато могу другое. Невозможно сыграть на 28 турнирах 28 недель в году. Это слишком много, если вы хотите, чтобы карьера была длительной. Важен баланс.

Надеюсь, я стал сильнее, чем в прошлом году. Но пока сложно сказать. Я принял участие только в двух матчах на грунте в нынешнем сезоне. Посмотрим на мои результаты в конце сезона», — цитирует Пуи Tennis World USA.

На турнире в Монте-Карло француз уступил во втором раунде немцу Мише Звереву со счётом 6:2, 1:6, 6:7.