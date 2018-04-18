Гаске разгромил Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Французский теннисист Ришар Гаске вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана (10) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Ришар дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Монте-Карло Гаске поспорит с представителем Германии Мишей Зверевым.