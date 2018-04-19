Любичич: Федерер вернётся на корт на турнире в Галле

Хорват Иван Любичич, тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, почему теннисист отказался от участия в турнирах на грунте. Также Любичич сообщил, что Федерер в настоящее время находится в ЮАР, где решает вопросы, связанные с деятельностью его благотворительного фонда.

«В этом году Роджеру было легче принять решение о пропуске сезона на грунте. В 2017 году аналогичное решение сработало. В прошлом году вопрос участия в «Ролан Гаррос» рассматривался до самого конца, Федерер очень расстроился, что ему пришлось пропустить турнир. На этот раз мы сразу решили, что Роджер играл слишком много, ему нужен перерыв. Он же не 18-летний юноша.

Федерер вернётся на корт в Галле. Что касается участия в турнире в Штутгарте, мы ещё не решили. В Майами он был уставшим, но кто знает, сумел бы он быстро восстановиться, если бы обыграл Коккинакиса?

Федерер всегда ответственно относился к своему календарю. Он взял паузу, когда всё складывалось хорошо. В такой ситуации принять подобное решение непросто», — цитирует Любичича Sky Sports.