Гаске: мало кому удалось выиграть 500 матчей, приятно оказаться в этом списке

Французский теннисист Ришар Гаске обыграл немца Мишу Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Эта победа стала для уроженца Безье 500-й в карьере.



«Это далеко не рядовая победа. Во-первых, мне удалось обыграть сильного соперника, хотя концовка поединка сложилась весьма непросто. Я сумел выдержать испытание и одержал 500-ю победу в карьере. Это символичный результат. Здорово, что я выиграл в Монте-Карло, а не в Будапеште. Мало кому удалось выиграть 500 встреч, приятно оказаться в этом списке. Ничто не делает меня счастливее так, как дыхание игры», — сказал Гаске в интервью L’Equipe.



За выход в полуфинал Гаске поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим третий номер посева.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.