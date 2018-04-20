Шарапова: Европа, я еду!

Российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в Европу. 31-летняя спортсменка сообщила об этом в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шараповой.

«Здесь происходит много интересного. Группа Black Sabbath, кроссовки T. Air Max такие же яркие, как американская улыбка. Но самое важно, что здесь – международный терминал. И мы понимаем, о чём идёт речь! Европа, я еду!» — написала Шарапова в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в турнирах в Мельбурне, Дохе и Индиан-Уэллсе. Теннисистка уже подтвердила, что выступит на «Ролан Гаррос» в конце мая.