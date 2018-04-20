Шарапова: Европа, я еду!

Российская теннисистка Мария Шарапова отправилась в Европу. 31-летняя спортсменка сообщила об этом в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шараповой.
«Здесь происходит много интересного. Группа Black Sabbath, кроссовки T. Air Max такие же яркие, как американская улыбка. Но самое важно, что здесь – международный терминал. И мы понимаем, о чём идёт речь! Европа, я еду!» — написала Шарапова в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в турнирах в Мельбурне, Дохе и Индиан-Уэллсе. Теннисистка уже подтвердила, что выступит на «Ролан Гаррос» в конце мая.
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У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?