«Погуглила имя и узнала его возраст — 21 год. На тоненького, но подходит»

У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?

Апрель — месяц Шараповой

Для Марии Шараповой апрель является особенным месяцем. В прошлом году она именно в этом месяце вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Кроме того, через несколько дней исполнится 17 лет со старта её профессиональной карьеры. А ещё в этом месяце Мария родилась — это произошло 19 апреля 1987 года в городе Нягань, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе. В четыре года в этот город вместе с родителями переехала другая большая чемпионка — белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

У Домрачевой в личной жизни всё отлично. Почти два года назад она вышла замуж за Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре 2016-го у супругов родилась дочь Ксения. У Марии пока нет ни детей, ни мужа, хотя по крайней мере со вторым пунктом подвижки, кажется, есть. Шарапова встречается с английским предпринимателем и коллекционером Александром Гилксом. Пожелаем влюблённым крепких и долгих отношений, а пока вспомним предыдущие романы пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», о которых она откровенно рассказала в автобиографии «Неудержимая».

«Позаимствовала празднование победы у Ферреро»

Конечно, о Гилксе в книге ничего не сказано, поскольку она вышла в свет в сентябре 2017 года, а тогда Мария, скорее всего, ещё не знала Александра. Зато Шарапова подробно написала о юношеской влюблённости в Хуан-Карлоса Ферреро. Речь идёт о 2004 годе, Марии тогда ещё было 16. Она обучалась в академии IMG и для улучшения результатов на грунте была на короткое время отправлена в академию Ферреро в испанской Вильене.

«В течение нескольких недель я следила за тем, как он занимается, как приходит на корты и уходит с них. Я видела, как он разговаривает, как ведёт себя, как поправляет волосы. В общем, я влюбилась. Ферреро был не очень высоким, его волосы всегда были взъерошены. Я не могла устоять перед его тёплым взглядом, в его глазах всегда горела какая-то искорка.

«Всё время следила за Ферреро»

Я запомнила то, как он отпраздновал победу над Мартином Феркерком в финале «Ролан Гаррос»-2003. Хуан-Карлос опустился на колени, посмотрел наверх и поднял руки над головой. Эта картинка осталась у меня в памяти. Я всегда повторяю движения тех людей, которыми я восхищаюсь. Не специально, так получается само собой. В какой-то степени я таким образом благодарю людей, повлиявших на мою карьеру», — вспоминает Мария. Шарапова добавляет, что она никому не рассказывала о своей влюблённости, отец Юрий об этом точно не знал. А Хуан-Карлос, вероятно, догадывался. Когда долгожданная встреча с кумиром состоялась, Мария вела себя очень скованно и зажато. Она подозревает, что в этот момент Ферерро всё понял.

Как позднее выяснит россиянка, в академии все знали о её чувствах. «Ему было 23, а мне 16. В большинстве стран такие отношения вообще незаконны. Но что я могу сказать? Сердце хочет того, чего хочет. Я следила за ним, я представляла нашу возможную встречу, я стояла у окна своей палатки и подсматривала через шторку, когда он был в поле моего зрения. Правда, существовала одна проблема. Он в тот момент встречался с девушкой! Сама девушка была отличной, но для меня она являлась препятствием к осуществлению моей мечты. Когда они находились вместе, это напоминало мне о том, что я всего лишь влюблённый подросток».

Мария Шарапова готовится к грунтовому сезону и свадьбе? У Марии Шараповой – новые романтические отношения с миллионером Александром Гилксом, но это не мешает ей готовиться к грунтовому сезону.

«Сразу поняла: Вуячич — мой типаж»

В какой-то момент отношения с Ферреро сошли на нет. Мария вспоминает, что она ни с кем серьёзно не встречалась до 22 лет. Но в конце 2009 года подруга пригласила Шарапову на барбекю и сказала, что хочет позвать ещё одного человека. Мария была не против, хотя в тот момент она не понимала, что подруга собирается познакомить её с парнем. Речь шла о баскетболисте Саше Вуячиче. В конце 2009 года 25-летний словенец играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ему дали прозвище Машина, что позволило российским СМИ придумать прозвище уже для пары Вуячич — Шарапова: «Машина Машина».

«Он зашёл в дом, когда мы уже все сидели и ели. Его волосы были всё ещё влажными после душа. Он мне сразу понравился. Вечер субботы, а он только закончил тренировку? Это мой типаж. Мы обменялись номерами, а на следующее утро я сказала об этом парне своей маме. «Нет, Маша. Баскетболисты обычно плохо образованы». Ну, у меня тоже не было должного образования. К тому же он родился в Европе и путешествует по всему миру. Наверняка он понабрался мудрости от разных культур. Мама же только качала головой, она не хотела больше о нём ничего слышать», — вспоминает россиянка.

«Вуячич всё время хотел показать, что он главный»

Сама Мария, конечно, была иного мнения. Их отношения бурно развивались. Шараповой нравилось, что он тоже занимается спортом, что он поддерживает близкие отношения со своей семьёй и что они могут часто встречаться, поскольку живут буквально в паре кварталов друг от друга. Правда, Марии не нравилось, что Саша всегда хотел проводить время именно в своём доме, хотя дом Шараповой был просторнее и современнее.

«Не знаю, может тем самым он хотел показать, что именно он хозяин. При любой возможности он давал понять, что мир крутится вокруг него, что он главный. Ему не хотелось слышать о том, что у меня тоже есть карьера, что я зарабатываю больше. Меня это волновало мало, а для него было очень важно. Я поняла, что эти темы ему неприятны, поэтому мы об этом не говорили.

«Не могу отличить марихуану от кокаина. Я была в дерьме. В полном дерьме» Ровно два года назад Мария Шарапова заявила о том, что не прошла допинг-тест. Но мало кто знает, что тогда происходило на самом деле.

«Серену не волновало, что мне надо готовиться к матчу»

Примерно через год после начала отношений он сделал мне предложение. Я была к этому совсем не готова, но тем самым мы показали миру, что для меня есть только он, а для него — только я. Теннисный мир очень маленький, поэтому слухи распространились моментально. В раздевалке Уимблдона меня встретила Серена Уильямс. Я готовилась к своему первому матчу и хотела сосредоточиться. Серену это не заботило.

Я просто вежливо поздоровалась и не ждала продолжения, потому что мы редко говорим. «Я слышала, ты выходишь замуж! Извини, что проболталась. Ха-ха-ха», — в этот момент Серена начала неистово смеяться над своей шуткой. Что мне было делать? До матча оставался час, я хотела уже идти разминаться, а она стала со мной говорить, будто мы старые подруги. Она мне начала рассказывать про свои отношения. Я посмотрела на часы: до матча 45 минут. «Это всё очень интересно, но мне...». Она меня перебила и продолжила говорить о своём», — пишет Мария.

«Вуячич думал только о себе»

Но вернёмся к отношениям с Вуячичем. Если теннисист сам вправе распоряжаться своей карьерой, то баскетболиста в любой момент могут обменять в клуб из другого города или продать в команду вообще из другой страны. В какой-то момент Саша перешёл «Нью-Джерси Нетс», база которого располагается на другом побережье Америки. Мария вспоминает, что впервые полетела в Нью-Джерси для встречи с Вуячичем в феврале, и от морозной погоды и гололёда у неё остались очень неприятные воспоминания. Но самое страшное было впереди. В НБА начался локаут, и Вуячич, который поначалу отказывался от предложений зарубежных клубов, всё же согласился переехать в Турцию.

Влюблённые не виделись много месяцев. У Марии было время подумать об отношениях и многое осознать. С приближением «Ролан Гаррос»-2012 Шарапова поняла, что уже очень сильно отдалилась от Саши. Тем не менее после победного финала один из первых звонков она сделала именно в Турцию. В день одного из главных спортивных триумфов (Шарапова оформила «Карьерный шлем») она рассталась со своим молодым человеком.

«Вуячич обиделся, что я не упомянула его имя»

«Я была так рада, так взволнованна, что начала его благодарить за то, что он был рядом со мной в трудные моменты, что поддерживал меня, что верил в меня. Ему было очень приятно услышать эти слова. Он тоже находился в приподнятом настроении. Но когда я позвонила ему через пару часов, его настроение изменилось. В его голосе появилось какое-то раздражение.

Я спросила, что случилось. Он ответил, что приехал с тренировки домой и посмотрел мой матч, а затем церемонию награждения. В этот момент я всё поняла. Он был разгневан тем, что я не поблагодарила его на корте. Он мог думать только об этом. В течение многих месяцев мы почти не общались, но он хотел, чтобы я упомянула его имя. Наши отношения тут же завершились», — вспоминает Мария.

Подняться со дна. Шарапова ищет тренера, чтобы выйти из кризиса Шарапова после четырёх лет сотрудничества рассталась с тренером. Удастся ли Марии найти специалиста, который выведет из её кризиса?

«Зачем ему твой номер? Ты что, совсем глупая?»

Уже через несколько месяцев, в октябре 2012-го, у Шараповой начались новые отношения — с Григором Димитровым. Мария играла в Пекине, а её агент Макс Айзенбад находился в Майами. Когда Шарапова получила от Макса сообщение в 4 утра по американскому времени, она сильно удивилась. Ещё сильнее её удивил текст смс: «Григор Димитров просит дать твой номер». Она не стала сразу отвечать, поскольку разминалась и общалась со своим тогдашним тренером Томасом Хогстедтом. Айзенбад же послал ещё одно сообщение с тем же текстом.

«Я спросила: «Зачем ему мой номер?». «Зачем? Ты что, совсем глупая?», — написал в ответ Макс. Я погуглила его имя, чтобы узнать возраст Григора и понять, может ли у нас вообще что-то быть. Ему было 21. Ну, на тоненького, но подходит. Я ответила Максу: «Дай ему мой e-mail». В этот момент я вспомнила, что раньше видела Димитрова на Уимблдоне. Высокий, худощавый, с уверенным взглядом, который как бы говорит: «Я знаю, что я хорош». Я тогда сказала тренеру: «Хорошо, что он не из моего поколения, иначе мне было бы тяжело играть, я бы всё время отвлекалась», — пишет Шарапова.

«Димитров сказал: «Я знаю, чего я хочу, и я хочу тебя»

Сначала теннисисты стали переписываться по почте, затем перешли на общение по телефону и звонкам по «скайпу», а между звонками Мария внимательно смотрела в свой девайс и следила по лайвскору за матчами своего возлюбленного. Тогда он ещё в основном играл в квалификациях. Но Димитров стал очень быстро прогрессировать. То же самое можно сказать и об отношениях Григора и Марии. В какой-то момент болгарин спросил у Шараповой, готова ли она стать его девушкой. Вопрос застал россиянку врасплох.

«Я ответила: «Хорошо». Но добавила: «Я не знаю, когда буду готова к чему-то большему. Мне может потребоваться несколько месяцев». «Я буду ждать. Я знаю, чего хочу, и я хочу тебя», — ответил Григор. Я стала приходить на его матчи и тренировки и следить за тем, как он постепенно становится топ-игроком. Мне очень нравилось наблюдать за его игрой. Перед Уимблдоном-2015 мы листали журнал турнира прошлого года. Он нашёл фотографию, на которой я сижу в его боксе и смотрю его матч.

«Я поняла, что сейчас мы друг другу не подходим»

Он посмотрел на меня с какой-то грустью, по-моему, я даже увидела слёзы в его глазах: «Ты видела эту карточку? Она для меня бесценна. Ты сидишь рядом с моей мамой и болеешь за меня». В этот момент я поняла, что мы не подходим друг другу. У меня своя карьера, свои победы и поражения. Я пришла на его матч только потому, что сама проиграла чуть раньше. Для него тот турнир стал успехом, а для меня неудачей. По-моему, мы оба поняли, что наши отношения подходят к концу», — пишет Шарапова.

Пожелаем Марии, чтобы в своей следующей книге она так же интересно рассказала о романе с Гилксом и чтобы эти отношения стали успешными.